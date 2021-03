Marsala, guasto alla conduttura e liquami in mare. Off-limits un tratto di costa

12/03/2021 13:35:00

Mare off-limits nei pressi dello scarico di Contrada Casabianca, a Marsala, per lo sversamento di liquami. Per un guasto all'impianto di depurazione è stato disposto il divieto di pesca e balneazione nei pressi dello sbocco a mare delle acque reflue.

Non solo, quindi, il guasto alla rete idrica che sta lasciando mezza città senza acqua (ne parliamo qui).

Nei giorni scorsi la società Ecotecnica srl, gestore dell'impianto di depurazione e degli impianti sollevamento comunali per conto del Comune di Marsala, ha comunicato che la tubazione di mandata di diametro DN 500 presenta una falla di corrosione passante che fa riflussare il refluo all’interno della vasca di contenimento della stazione di sollevamento.

Così è indispensabile, nelle more della riparazione della condotta, dovere spegnere le pompe della stazione di pompaggio che convogliano liquami in pressione nella condotta al depuratore di C.da San Silvetro ed il blocco del flusso in ingresso alla stazione di pompaggio.

Il mancato funzionamento della stazione di pompaggio comporta lo sversamento di reflui in mare. Il comune ha ritenuto opportuno pertanto, emettere l’ordinanza di divieto di balneazione e di pesca nel tratto interessato e, individuando preliminarmente, una larghezza di mt.300 per lato dello sbocco a mare, fatte salve le eventuali verifiche e analisi che verranno effettuate per una fascia più estesa La ditta Ecotecnica srl , gestore dell’impianto di depurazione, sta intervenendo per la riparazione della condotta al fine di potere mettere in funzione l’impianto ed eliminare lo scarico a mare il prima possibile.