Marsala: la vergogna dei rifiuti ad Amabilina e Via Istria

Ancora discariche di rifiuti e ancora segnalazioni alla redazione di TP24, delle condizioni di abbandono in cui versa il territorio cittadino (qui parlimo di un altro scempio allo Stagnone).

Purtroppo, queste nuove segnalazioni riguardano ancora i quartieri di Amabilina e di Via Istria, dove l'amministrazione aveva annunciato maggiore attenzione, ma evidentemente non è abbastanza.

Come potete vedere dalle foto, inviate dai nostri lettori, la situazione è disarmante, con cumuli di rifiuti in strada, sui marciapiedi o sotto le pinete e negli spazi verdi dei due agglomerati.

L'amministrazione, su fronte dei rifiuti, a parte qualche intervento di pulizia straordiaria in questi quartieri, con tanto di immancabili foto-ricordo - in via Istria aveva anche deciso di togliere il porta per poi fare marcia indietro - non ha cambiato marcia né tantomeno si vedono risultati diversi dal recente passato. I rifiuti, insomma, continuano ad essere abbandonati da cittadini incivili in tutto in territorio cittadino.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.