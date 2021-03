13/03/2021 04:00:00

Non solo le micro discariche in giro per le zone periferiche. Non solo i rifiuti accatastati nei rioni popolari.

Anche il centro storico di Marsala non viene risparmiato dall'abbandono indiscriminato di rifiuti. Sacchetti della spazzatura e altri rifiuti gettati per strada come se nulla fosse. Pubblichiamo, ad esempio, le foto che ci manda Fabio.

Ogni giorno il centro storico di marsala si presenta così. Siamo, per la precisione, nella zona tra via Delle Sirene e Via Scipione l'Africano.