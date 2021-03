Marsala, le discariche di rifiuti a Sappusi e il televisore lasciato in via San Michele

13/03/2021 16:34:00

Ancora rifiuti abbandonati e ancora un quartiere abbandonato a Marsala. Per l'ennesima volta pubblichiamo una nuova segnalazione da parte di cittadini/ lettori di Tp24 riguardante il quartiere di Sappusi. Ieri abbiamo scritto di Amabilina e Via Istria.

Il fatto che si trovi in una delle zone più belle della città, a due passi dal lungomare Salinella, purtroppo, non basta a fermare l'inciviltà di chi ostinatamente continua a lasciare per strada i propri rifiuti e a non fare la raccolta differenziata.

Manca, quello è certo, un maggiore controllo e sicuramente una maggiore celerità d'intervento nella bonifica di aree che si trasformano in discariche.

Nelle foto potete vedere i rifiuti nei pressi del campetto di quartiere, dove ci giocano i ragazzini, ma anche tanta immondizia lasciata sui marciapiedi.

Altra segnalazione, invece, giunge alla nostra redazione da parte di un lettore che ci dice, di aver segnalato più volte la presenza di un televisore lasciato in strada in Via San Michele, ma che dopo giorni, continua a rimanere lì in strada.

