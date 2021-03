Marsala, ecco com'è via Istria: stracolma di rifiuti

14/03/2021 15:22:00

La situazione rifiuti in via Istria è impressionante.

Nelle foto che ci ha inviato un nostro lettore, potete vedere come si trovava ieri sera e questa mattina, con diversi angoli e marciapiedi del quartiere totalmente invasi da sacchetti della spazzatura che, da giorni via via si sono accumulati, visto che nessuno li ha tolti.

