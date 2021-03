Marsala, vigili urbani in borghese contro l'abbandono dei rifiuti

18/03/2021 17:15:00

Vigili urbani in borghese in giro per la città per combattere l'abbandono dei rifiuti. Sono diverse le multe da 400 euro elevate dagli agenti a coloro che sono stati sorpresi mentre lasciavano i propri rifiuti in giro per la città.

Le due pattuglie in servizio hanno multato anche un soggetto che svolgeva volantinaggio abusivo, e due automobilisti nei pressi del Parco Salinella – dove è vietato l'accesso in auto – i quali avevano rifiuti a bordo delle loro auto.

"L'inciviltà di alcuni che si ostinano ancora a non rispettare Marsala e i cittadini - comporta un'ulteriore intensificazione dei controlli. Una stretta necessaria per la quale, con sforzi enormi, impieghiamo i nostri pochi Vigili. Ma, a breve, potremo contare anche sugli Ispettori ambientali per rinforzare la task force contro gli abbandoni dei rifiuti”. Lo afferma l'assessore Michele Milazzo alla luce dei nuovi interventi effettuati dalla Polizia Municipale di Marsala.

I nuovi controlli arrivano a pochi giorni dal sequestro della maxidiscarica in prossimità dell'area artigianale (20 mila mq. di rifiuti ammassati e occultati). Agenti in borghese hanno svolto attività di contrasto al fenomeno degli abbandoni di rifiuti per prevenire il formarsi di microdiscariche. Queste, com'è noto, comportano un supplemento di servizio per gli operatori della Energetikambiente che devono rimuoverle, con ulteriore aggravio di spese per il Comune. Un monitoraggio del territorio comunale, e delle zone notoriamente luogo di abbandono dei rifiuti, che l'Amministrazione Grillo proseguirà con azioni mirate della Polizia Municipale, per tenere pulita e nel rispetto dei tantissimi cittadini che – con responsabilità e senso civico – continuano a differenziare i rifiuti. Di pari passo a queste azioni di repressione, l'Amministrazione comunale sta pure lavorando ad un programma di educazione ambientale, al fine di far crescere la sensibilità della comunità marsalese per il rispetto del territorio in cui vivono.