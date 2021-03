Marsala, volantini dei supermercati buttati nell'aiuola di un condominio

24/03/2021 18:49:00

Come se non bastassero i tanti rifiuti lasciati in giro per Marsala, altro odioso problema è quello del volantinaggio selvaggio.

Oggi questa forma pubblicitaria è tra le più diffuse. In particolar modo i supermercati fanno "quasi a gara" ogni giorno per arrivare nelle case e tra le mani dei consumatori.

Ma sono tanti, troppi i volantini che vengono lasciati nei condomini e nelle case e per questo, molte amministrazioni hanno limitato o in alcuni casi regolamentato e in altri vietato questo tipo di attività.

Spesso però chi effettua il volantinaggio lo fa senza il rispetto delle regole e come vi mostriamo nella foto, all'interno dell'atrio privato di un condominio, si trovano buttati nell'aiuola anche trenta /quaranta volantini. Un modo per sbrigarsi per chi fa questo lavoro ma di grande scocciatura e degrado per i condomini, poi costretti a pulire.