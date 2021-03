"Scrigno". Le elezioni a Campobello, Ruggirello "baci e abbracci" con i mafiosi

25/03/2021 06:00:00

Le elezioni amministrative di Campobello di Mazara al centro dell'udienza del processo Scrigno che é ripreso innanzi al Tribunale a Trapani.

A deporre, l’ex comandante del nucleo investigativo del reparto provinciale dei carabinieri Diego Berlingeri che ha parlato, in particolare, delle intercettazioni eseguite durante le Amministrative del 2015. Monitorata l’attività dell’ex deputato regionale Paolo Ruggirello che era presente in aula in quanto tra gli imputati accusati di associazione mafiosa. Il parlamentare trapanese, come sottolineato da Berlingeri, si incontrò con il mafioso Vincenzo La Cascia. L' ex consigliere comunale di Castelvetrano Giambalvo parlò di “abbracci e baci”.

"L’altro giorno mio zio (La Cascia Vincenzo ndr) ..con Mariella Tripoli, c’era Paolo Ruggirello si è fermato si sono abbracciati si sono baciati (con La Cascia Vincenzo ndr) … me ne vado che è meglio che me ne vado …inc.. mio zio… perché ah .. a colpo sei indagato fazzu che ti immagini ..un secondo … questa è la storia è…", diceva intercettato Lillo Giambalvo.

Dopo l'elezione a consigliere di alcuni suoi candidati, venne intercettata una conversazione tra Paolo Ruggirello e il mafioso pacecoto, Carmelo Salerno per comunicargli l’elezione del sindaco, Giuseppe Castiglione, a Campobello di Mazara: “il nostro candidato è salito”.

La lista sostenuta da Ruggirello era quella denominata “Articolo 4″ e a questa lista faceva riferimento Castiglione. Le intercettazioni avrebbero rilevato il ruolo svolto da Cosa nostra nell'approvvigionamento di voti. Per un altro mafioso, Filippo Sammartano, Ruggirello era "il politico più serio" della provincia di Trapani. "Il più serio politico (Ruggirello ndr) che abbiamo nella provincia di Trapani …(…)… il Santo della provincia di Trapani… a me interessa di portare l’”Articolo 4” stop! si ma a me interessa di portare l’Articolo 4, ti ho detto a me interessa di portare l’Articolo 4 perché io ti ho detto… mi interessa perché è legato a persone che conosco vicino a Noi per stare “amici” stop!..”.

La prossima udienza del processo si terrà il prossimo 20 maggio.