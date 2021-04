Sicilia, sbloccati finalmente i pagamenti per i tirocinanti dell'Avviso 22

27/04/2021 00:05:00

Sembra si sia sbloccata la situazione dei tirocinanti della Regione Siciliana che da oltre un anno aspettavano i pagamenti.

Con il bilancio della Regione approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale i pagamenti si sono sbloccati per circa 500 tirocinanti, mentre per altri si attendono le altre liste disposte dall'assessorato al lavoro.

"Speriamo al più presto finisca questa vicenda e ricevere tutti i compensi dovuti, dopo tante battaglie e difficoltà economiche possiamo avere un sospiro di sollievo. Purtroppo non ci aspettavamo di dovere lottare per avere i nostri soldi. Adesso attendiamo che tutto finisca a buon fine tutta questa situazione. Ci rimane un po' di amarezza" dice il portavoce dei tirocinanti, Oreste Lauria.

"I pagamenti dovrebbero continuare, molti tirocinanti sono in attesa delle prossime liste per vedersi accreditati le indennità spettante". Del pasticcio dell'avviso 22 e dei tirocinanti non pagati ce ne siamo occupati qui.