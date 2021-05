Sicilia, caldo record oggi: 36 gradi. Sole e bel tempo anche in provincia di Trapani

17/05/2021 08:02:00

Caldo record in Sicilia oggi, lunedì 17 Maggio. Il primo giorno di zona gialla sarà segnato anche da temperature estive sull'isola. E in alcune zone sono previste addirittura punte di 36 gradi. Come a Siracusa. Ma è tutta la Sicilia orientale ad essere caratterizzata dal caldo oggi. A Catania si toccheranno i 32 gradi, a Ragusa 31, 29 a Caltanissetta.

Più contenute le temperature massime in provincia di Trapani, dove sono previsti 26 gradi.

Giornata caratterizzata dal bel tempo, sole e temperature molto gradevoli oggi in provincia di Trapani. Domani ci sarà qualche nuvola che non minaccerà piogge. Ecco le previsioni.

Lunedì 17 Maggio: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 26°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 14°C. I venti saranno deboli da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 6km/h, moderati da Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 21km/h, moderati da Nord alla sera con intensità di circa 19km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.7, corrispondente a 1033W/mq.

Martedì 18 Maggio: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, minima 15°C, massima 24°C. In particolare avremo nuvolosità sparsa al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 24°C, la minima di 15°C alle ore 6. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord con intensità di circa 28km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.2, corrispondente a 1008W/mq.