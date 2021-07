06/07/2021 09:45:00

Amabilina come la terra dei fuochi. Non c'è pace per il quartiere popolare di Marsala e per i suoi abitanti.

Le immagini girate questa mattina da un cittadino della zona sono incredibili. Cumuli di rifiuti bruciati, ancora fumanti, e altamente nocivi. E' così che si è svegliato il quartiere, con un fumo e una puzza tossica di rifiuti bruciati.

La situazione nel quartiere è diventata ormai ingestibile.

Le vie interne del rione sono piene di cumuli di rifiuti. E in mezzo a quegli stessi rifiuti ed erbacce sono costretti a giocare i bambini della zona.

Amabilina sta morendo, avvolta nel fumo tossico dei rifiuti bruciati.