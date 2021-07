Marsala, ancora a fuoco il parco di Salinella. Le immagini

14/07/2021 18:12:00

Non c'è pace per Salinella, qualche giorno fa il parco del lungomare marsalese era andato a fuoco (ne abbiamo parlato qui).

Nelle foto allegate a questo articolo vi mostriamo, invece, le immagini impressionanti, disastrose, di quello che sta accadendo in questo momento, con le fiamme che hanno bruciato tantissima vegetazione e le lance dei vigili del fuoco che cercano di spegnere i roghi ancora accesi, purtroppo, alimentati dal forte vento di tramontana.

Quello di Salinella non è l'unico incendio che ha caratterizzato la giornata a Marsala, come abbiamo riportato in questo nostro articolo, a fuoco sono andati i terreni nei pressi della seconda rotatoria della SP62 in direzione Ciavolo.