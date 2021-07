L'incidente mortale di Trapani. Le immagini, chi è la vittima 

18/07/2021 11:55:00

E' Matteo Lombardo di 37 anni la vittima dell'incidente mortale di oggi a Trapani.

C'è anche un ferito, Kevin Messina, trasferito al Civico di Palermo dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

È stato un incidente autonomo. Gli agenti della polizia municipale escludono il coinvolgimento di altri mezzi. La tragedia si é consumata intorno alle 7. Quando è scattato l'allarme per il 35enne ormai non c'era più niente da fare. L' impatto violento contro il muro non gli ha dato scampo.

La moto, a causa dell'alta velocità, si è schiantata contro il muro di un locale adibito alla vendita di frutta e verdura. Il decesso è avvenuto per sfondamento del cranio. Ancora da accertare se i due - il ferito é del 2002- indossavano il casco.