Incendi, bosco Scorace brucia. Fiamme anche in autostrada

04/08/2021 16:30:00

Le previsioni erano da allerta rossa per il rischio incendi. E le fiamme puntuali si sono presentate anche in provincia di Trapani, dove sono due i fronti sul quale stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli operatori di protezione civile e forestale.

Un incendio sta colpendo, ancora una volta, il bosco Scorace, tra Calatafimi e Buseto Palizzolo. Un incendio che, dalle prime informazioni, sembra essere abbastanza vasto, tant'è che è intervenuto un canadair.

Sull'autostrada A29 diramazione "Alcamo-Trapani" il traffico è rallentato in direzione Alcamo, a causa di un incendio ai margini della sede autostradale. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, ha operato il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.