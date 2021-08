Trapani, il sindacato SIAP conferma Francesco Miceli segretario generale

06/08/2021 15:00:00

In occasione della celebrazione del 9 Congresso Provinciale SIAP (Sindacato Italiano Appartenente Polizia) che si è svolto online il 4 agosto 2021 alla presenza del Segretario Nazionale Luigi Lombardo sono intervenuti il Questore di Trapani Salvo La Rosa e il

Segretario Generale Nazionale Giuseppe Tiani, hanno, riconfermato all’unanimità Francesco Miceli alla guida della Segreteria Provinciale.

Il succitato Segretario Miceli dopo aver confermato in Segreteria Mariella Catalanotti, Francesca Impellizzeri, Nicola Asta e Giuseppe Grimaldi ha nominato quale Vice Segretario Vicario Fulvio Girolamo BIANCHI e Vice Segretario Matteo Lo Porto, nella circostanza, ha evidenziato le criticità con cui gli Operatori di Polizia sono costretti a lavorare attesa la crescente riduzione di personale, sia per il naturale pensionamento che per la mancanza di turnover. Le citate complessità vengono altresì aggravate dalle contingenti esigenze di servizio collegate sia all’emergenza immigrazione clandestina che quella riguardante l’ordinaria attività di prevenzione sul territorio che, a volte, non sempre viene assicurata H.24.

La sicurezza dovrà, altresì, passare anche presso l’Aeroporto di Trapani-Birgi e il Porto di Trapani in quanto il personale in organico è ridotto ormai del 60% da quello previsto in pianta organica l’Ufficio di Frontiera riesce a stento a garantire la presenza nei siti

sopracitato soprattutto nei giorni festivi di maggiore afflusso di passeggeri.- Questa O.S. si impegnerà a tutelare i lavoratori in polizia divulgando nelle sedi opportune le mancanze affinché non scenda mai il livello di sicurezza nella cittadinanza.-