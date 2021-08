Marsala, rifiuti nei terreni di Cutusio, il degrado in centro e il CCR che non sa come smaltire

06/08/2021 17:00:00

Ancora un tour, purtroppo con il caldo estivo, tra i rifiuti abbandonati e l'incuria della città di Marsala. Ieri ci siamo occupati del centro (potete leggere qui). Oggi ci spostiamo nella zona Nord, grazie alla segnalazione del nostro lettore Pietro. La via incriminata è quella che dalla contrada Ciappola porta a Cutusio, nei pressi della sede di un noto corriere expresso, vicino alla quale, tra l'altro, si trova la sede di raccolta rifiuti.

La preoccupazione è che con questi cumuli di immondizia e con la nuova ondata di caldo prevista per la settimana prossima ci sia il rischio che qualcuno possa dare fuoco. Nella zona vi sono degli appezzamenti di terreno con delle palme, in buona parte già andate a fuoco la settimana scorsa. Ma il mini tour tra i rifiuti ci riporta nuovamente in centro con i marciapiedi della città (foto allegate) invasi da erbacce che nessuno si preoccupa di far togliere.

Il degrado come si vede dalle foto è totale, purtroppo grazie a chi continua ad abbandonare i rifiuti. C'è da dire, però anche i cittadini di buona volontà, quelli che vogliono smaltire correttamente i rifiuti hanno grosse difficoltà.

Come il signor Zerilli, che non sa più dove andare per smaltire un telone in plastica per coprire tavolo e sedie della sua veranda. "Sono andato al ccr di Cutusio senza nulla ottenere, al ccr di Ponte Fiumarella hanno alzato le braccia perchè non sanno come smaltirlo. Dietro loro suggerimento vado al comando dei vigili urbani che mi dicono di rivolgermi... al Comune. Non ricevendo alcun riscontro proprio nella casa del cittadino a quale santo devo rivolgermi adesso?".