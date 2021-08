Marsala, le corse sospese per gli autisti ammalati: "Non è vero. Ecco come stanno le cose ..." 

09/08/2021 16:06:00

Non è vero, come dice il Comune di Marsala, che oggi le corse dei bus urbani sono state sospese perché molti autisti sono ammalati. Loro stanno benone. O quasi.

"Non c'è un ammalato al servizio municipalizzato dei trasporti di Marsala, il problema è semplicemente la mancanza di personale", così a Tp24 Salvatore Gammicchia, segretario provinciale FILT CGIL DI Trapani, relativamente alla sospensione di alcuni corse da parte del comune che ha fatto molto discutere in città, dato che l'ufficio stampa comunale parlava di "malattia" degli autisti.

"Ma quando mai. Purtroppo la verità è che non si riesce a gestire il servizio - continua Gammicchia -. Il Comune ha fatto il concorso per i nuovi autisti, ma ancora non assume e intanto il servizio per gli utenti si blocca o si è costretti a chiedere ai lavoratori tante ore di straordinario che poi non si paga. Potrebbero assumere a tempo determinato, visto il periodo estivo, con le corse aggiuntive per i lidi, ma non lo fanno e così saltano le corse come oggi".

Certo che è assurdo come oggi che il parco autobus cittadino sia rinnovato, questi debbano rimanere fermi all'autoparco, senza poter effettuare le corse per mancanza di personale e con un concorso effettuato e solo in attesa delle assunzioni....