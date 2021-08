Lo Stagnone di Marsala, i parcheggi abusivi tra vigne e uliveti e al "Borgo della Pace"

11/08/2021 12:37:00

Dove ci sono eventi che attirano tante persone ci sono anche i parcheggi e purtroppo anche i parcheggiatori abusivi.

E' quello che sta accadendo ogni sera allo Stagnone a Marsala, qui potete leggere un nostro articolo di ieri riguardo al traffico e alla lunghissima e inquinante coda di auto. Qui invece potete leggere le tre puntate di un nostro reportage sullo stagnone (la prima, la seconda e la terza).

Tutta la laguna, specie nella zona che va dal vecchio imbarcadero e fin dopo "Mamma Caura" è presa d'assalto dai turisti che la sera si riversano lungo tutto il litorale per ammirare il tramonto e per trascorrere delle ore cercando un po' di fresco.

Ma lì tutta questa gente, come è naturale, se viene consentito, ci arriva con le proprie auto e sono decine i parcheggi improvvisati in mezzo agli ulivi o ai vigneti. Ci sono quelli totalmente privi di indicazioni, altri invece più attrezzati con tanto di insegna in legno "qui parcheggio" e numero telefonico del responsabile.

E tra i terreni in cui si effettua il parcheggio a pagamento abusivo, c'è l'area del "Borgo della Pace", tanto caro al sindaco Massimo Grillo e che ormai non si capisce più che cos'è, lì c'è un parcheggiatore che gestisce un po' tutta l'area davanti al Borgo e anche gli spazi privati della struttura.

Questa situazione dura già da qualche tempo, e i turisti si trovano a dover pagare, un po' in tutta quella zona, un servizio di sosta che non dovrebbe essere consentito, visto che le auto non ci potrebbero stare tra viti e ulivi. Allo Stagnone, evidentemente, si può tutto, anche il parcheggio abusivo.