Marsala, blitz contro i parcheggiatori abusivi allo Stagnone. Tremila euro di multe

13/08/2021 12:40:00

Blitz ieri della polizia municipale di Marsala contro i parcheggiatori abusivi nella zona dello Stagnone di Marsala.

Sono quattro le persone multate con sanzioni complessive per circa tremila euro e che occupavano tre aree, tra la via Giacalone e la via Casello Bonetto. Qualche giorno fa avevamo scritto dei parcheggi abusivi allo Stagnone.

Ieri tre pattuglie dei vigili hanno accertato come in questi tre terreni si svolgesse attività abusiva di parcheggio auto. Due di questi terreni sono chiaramente a destinazione agricola, ma sono stati spianati per consentire la sistemazione delle auto. L'altro è il "Borgo della Pace", dove i luoghi però non sono stati trasformati, ma semplicente occupati.

Su questi siti sono stati identificati i quattro parcheggiatori, alcuni dei quali erano già sfuggiti ai controlli nelle settimane scorse. Uno di questi, già qualche settimana fa era stato contravvenzionato per lo stesso motivo, in quanto gestiva un'area adibita a parcheggio abusivo di fronte a "Mamma Caura" e adesso sarà fatta richiesta di Daspo nei suoi confronti.

L'indagine da parte della polizia municipale continuerà anche per accertare se i proprietari sono vittime di questa intrusione nei loro terreni o se sono complici.

I vigili, che stanno continuando a monitorare la situazione anche questa mattina, hanno annotato le targhe delle auto parcheggiate e ascoltato alcuni proprietari che hanno confermato di aver pagato per il parcheggio.