Marsala, treno fermo per ore al passaggio a livello aperto di Strasatti

13/08/2021 10:58:00

Ancora passaggi a livello aperti a Marsala con il treno in transito. Ormai è un fatto costante e quotidiano (potete leggere qui).

Sarà il caldo, saranno vecchi, saranno da sostituire immediatamente ma tutto questo è molto pericoloso ma nessuno fa nulla, a cominciare da chi amministra la città e che dovrebbe alzare la voce e farsi sentire.

Questa mattina è il passaggio a livello della stazione Strasatti-Petrosino che è rimasto aperto, e il treno diretto a Marsala è rimasto fermo in attesa degli operai da Trapani.

"Il personale del treno non può piu intervenire sui passaggi a livello per disposizion dell'ANSF di Roma, e quindi anziché fare un ritardo di 5 minuti, aspettiamo per ore, certe volte a 38 gradi di temperatura - scrive Gaspar Barraco, presidente del comitato pendolari -. Da Trapani ad Alcamo i passaggi a livello sono circa 60 e quindi il problema si presenta per quasi ogni treno. Che futuro avremo? La nostra politica locale e regionale da qualche anno si interessa solo della Sicilia orientale. Chissa perchè? In campagna elettorale puntualmente vengono a chiedere voti e noi della Sicilia occidentale (con un servizio vergognoso) voteremo sempre e ci lamenteremo nelle chiacchere da bar, oppure ci dicono di togliere la ferrovia e di viaggiare in pullman o in auto. Con 80 milioni di euro della Comunità Europea spesi per avere i binari per l'Alta velocità nella tratta Castelvetrano-Trapani, purtroppo siamo alle comiche - conclude Barraco -.

C'è anche chi ricorda sui social commmentanto la notizia di quanto accaduto a San Leonardo che nello stesso passaggio a livello e per lo stesso motivo, 60 anni fa ha perso il nonno, investito da una littorina. Dopo tutti questi anni il problema non è ancora risolto.