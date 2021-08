Covid, in Sicilia quasi raggiunta la soglia critica per la zona gialla. L'appello: "Vaccinatevi"

13/08/2021 06:00:00

Sono 1.134 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 16.602 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 6,8%, il giorno precedente era al 6%.

L'isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 16.234 con un aumento di altri 650 casi. I guariti sono 472 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 12 vittime e il totale dei decessi sale a 6.121.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 532 i ricoverati, 14 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva restano 59 i ricoverati come ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 182, Catania 168, Messina 263, Siracusa 110, Ragusa 110, Trapani 98, Caltanissetta 82, Agrigento 118, Enna 3.

E ieri sera il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha rivolto un nuovo appello ai cittadini siciliani per vaccinarsi. Qui il testo della sua dichiarazione.

Si è tenuta ieri mattina la riunione urgente dei Sindaci della provincia di Trapani per discutere dell'impennata di casi di Covid in provincia.

I contagi, purtroppo, portano anche molti ricoveri, perchè ci sono molte persone vaccinate. Nella riunione, i Sindaci, con il Commissario dell'Asp, Zappalà, hanno deciso di intensificare i controlli contro la movida selvaggia e le feste "abusive", proponendo l'utilizzo anche degli ausiliari del traffico e dell'esercito.

Ecco la nota del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Continuano le infrazioni e i comportamenti poco responsabili. Sono tanti, ad esempio, i locali che fanno delle feste "abusive", favorendo assembramenti e contagi. Un locale è stato scoperto e multato a Valderice. Ne parliamo qui.

A Marsala, invece, un uomo se ne è andato in giro nonostante fosse positivo al Covid. Ne parliamo qui.

FIGLIUOLO. Il 65 per cento degli italiani che hanno più di 12 anni sono vaccinati contro il Covid con entrambe le dosi. Un «grande risultato - dice il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo - che si deve anche ai giovani nella fascia 12-19 anni che da soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi, ottenendo così la massima protezione nei confronti del Covid».

Come già sottolineato dal ministro della Salute Roberto Speranza, il generale ricorda che oggi si raggiungeranno i 73 milioni di dosi somministrate, pari al 70% di persone raggiunte con la prima dose. Dati che, aggiunge, se suddivisi per fasce d’età «permettono di avere un quadro confortante» della popolazione vaccinata: oltre il 91% degli over 80, oltre l’86% nella fascia 70-79, oltre l'80% nella fascia 60-69 e oltre il 71% in quella 50-59.

«La campagna sta andando avanti positivamente», aggiunge Figliuolo, ribadendo le priorità del governo per le prossime settimane: spingere sulla fascia 50-59 anni e «raggiungere il più gran numero possibile di giovani e di persone che appartengono al settore scolastico e universitario, in modo da favorire la massima sicurezza per le riaperture degli istituti di formazione nel mese di settembre».

ALCAMO. A partire da venerdì 13 Agosto e fino a lunedì 30 Agosto, l’hub vaccinale presso il Palazzetto di via Montinaro (traversa via Kennedy) avrà l’orario di seguito indicato.

Ogni giorno dal lunedì alla domenica: la mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (ultimo accesso alle ore 11:30) ed il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (ultimo accesso alle ore 19:30). La disposizione è stata stabilita dall’ASP di Trapani per conciliare le diverse esigenze del personale distaccate nelle hub con quelle ospedaliere, considerato l’andamento della curva epidemiologica in risalita.