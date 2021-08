Ferragosto tranquillo sul litorale marsalese. Sequestrato un impianto di amplificazione 

15/08/2021 16:00:00

Una serata di Ferragosto tutto sommato tranquilla e senza particolari violazioni a Marsala. L'operazione di controllo delle spiagge da parte di Polizia Municipale, Guardia Costiera e Protezione Civile è proseguita fino alle due di questa notte e prosegue anche oggi (ne parliamo qui).

Lungo tutto il litorale Sud non sono stati trovati falò e assembramenti in spiaggia, mentre nel litorale del versante Nord è stato sequestro un impianto di amplificazione audio che era già stato piazzato e in funzione e destinato a svolgere una serata danzante all'aperto, con possibili assembramenti.

E' stata contesta la violazione dell'ordinanza di Ferragosto e l'impianto è stato sottoposto a sequestro amministrativo temporaneo e affidato al proprietario senza facoltà di utilizzo per la nottata di ieri. Altri controlli sono stati eseguiti in alcuni lidi, dove non sono stati trovati impianti di amplificazioni, qualcuno si era organizzato suonando con attrezzature musicale, ma senza impianto di amplificazione.