Erice, la palestra di Porta Spada è diventata una discarica 

18/08/2021 14:30:00

I consiglieri comunali di Erice Simona Mannina ed Eugenio Strongone pongono l’attenzione sulla grave situazione riscontrata presso la palestra di Porta Spada, piena di rifiuti ed ingombranti.

"A ben vedere - dicono .- sembrerebbe una situazione conosciuta o perlomeno conoscibile, da parte del Comune posto che risulta opera di qualche professionista, vista la presenza di alcuni contenitori dei rifiuti posizionati lì, in attesa di essere ritirati.".

"Ci chiediamo - continunao - se tutto questo sia stato autorizzato dal Comune e dall’amministrazione, ma nulla è dato sapere. Oggi, infatti, abbiamo ascoltato l’assessore al ramo, che non ha saputo dare alcuna delucidazione, riservandosi di informarsi con gli uffici".

Ma è possibile che l'Amministrazione Comunale non sappia nulla? "L’eventuale stoccaggio dei rifiuti - si chiedono Mannina e Strongone - va puntualmente autorizzato e se anche fosse stato autorizzato, riteniamo che questo, come è ben visibile, non sia il miglior modo per effettuarlo.Possiamo assicurare ai cittadini che noi, di contro, non ci fermeremo per ridare dignità ad un territorio come quello ericino".