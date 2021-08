Trapani, qualcuno butta migliaia di fogli di carta in mare

20/08/2021 16:31:00

Senza alcuno scrupolo ha preso migliaia di fogli di carta e li ha buttati nel mare di Trapani nei pressi di piazza Vittorio.

Questa mattina oltre agli operatori della raccolta, anche molti cittadini si sono adoperati per raccogliere i tantissimi fogli che hanno invaso lo specchio d'acqua, a due passi dal centro città.

Sul posto c'è stato un sopralluogo del vicesindaco Abbruscato e dell'assessore Romano assieme agli ispettori ambientali, del personale di Energetikambiente, dei Vigili Urbani e della Polizia.

“Non lasceremo niente di intentato per risalire all'insano autore del gesto, incivile quanto dannoso per l'ambiente e per il gran numero di turisti presente in città - dichiarano Abbruscato e Romano. Cercheremo ogni videoripresa necessaria per risalire al responsabile, anche se numerose prove ci indirizzano verso una rapida soluzione del caso”.

“Non ci si può girare dall'altro lato quando accadono cose del genere e come l'intervento immediato della macchina organizzativa comunale abbia evitato conseguenze peggiori. Grazie anche ai cittadini presenti che hanno aiutato a raccogliere fogli di carta dal mare”, le parole del sindaco Tranchida.