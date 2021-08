Selinunte. Risolto il problema dei reflui sulla spiaggia, era una valvola danneggiata

28/08/2021 10:45:00

L’intervento congiunto del personale del comune e della società che gestisce il depuratore e le stazioni di sollevamento sembra essere stato risolutivo.

Il riversamento dei reflui fognari su una delle spiagge libere di Marinella di Selinunte (ne avevamo parlato QUI) è infatti cessato.

Il problema specifico è stato risolto attraverso lo svuotamento della vasca di raccolta delle “acque bianche” (ma nere anche quelle, a causa dei numerosi allacciamenti abusivi) che ha permesso di individuare il guasto.

La Ecotecnica, venerdì scorso ha aspirato con dei camion auto spurgo il refluo della vasca, che si trova nel centro della borgata a circa duecento metri dal punto interessato alla fuoriuscita, trasferendolo direttamente al depuratore. Un intervento iniziato prima dell’alba e terminato dopo la solita chiusura dell’incanto del pesce, tra odori contrastanti.

E’ stato così possibile identificare il guasto: una valvola danneggiata (a clapet, antiriflusso specificano dal comune) che non permetteva al refluo fognario di essere pompato verso il depuratore. Non si trattava, come è stato erroneamente scritto, di un guasto alla pompa. Quella era solo una prima ipotesi. Ed in quel caso non sarebbe stato necessario svuotare la vasca.