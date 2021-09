Marsala, da più di 10 giorni la via Favara è al buio

10/09/2021 12:29:00

Da più di dieci giorni la via Favara, in contrada Ciancio, è completamente al buio. Continuano un po' a macchia di leopardo i problemi dell'illuminazione pubblica in città, tra l'altro era uno dei problemi prioritari per la nuova amministrazione, da risolvere nel giro di poco tempo, una volta insediata, ma i cittadini aspettano e sperano, finalmente, nella sostituzione di una buona parte delle lampade del territorio.

Prima in via Istria, senza luce per tutto il mese di luglio (potete leggere qui), ora è la via Favara (qui sotto il video) ad essere intreressata al black out, e sono diversi i cittadini che segnalano il disservizio e soprattutto i rischi che si corrono a percorrere una strada non illuminata la sera.

