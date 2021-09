Castelvetrano, più di 700 chili di rifiuti raccolti dalle magliette blu di Plastic Free

28/09/2021 07:30:00

720 kg di rifiuti, in 50 sacchi: 100 kg di plastica, 320 kg tra vetro e metallo e 300 kg di indifferenziabile.

E’ quanto è stato raccolto a Castelvetrano, dalle magliette blu di Plastic Free nel primo tratto della via SS Trinità. Un buon esempio è stato dato dalla partecipazione dei bambini, oltre che dal gruppo della sezione locale dei Rangers d’Italia, da tempo sensibile alle tematiche ambientali del territorio.

La Sager - Eco Burgus, società che si occupa della raccolta differenziata a Castelvetrano, ha fornito sacchi, guanti ed etichette adesive, provvedendo poi al ritiro dei rifiuti differenziati.

“Per chi non lo sapesse – ha commentato sui social, Manuela Cappadonna, ex assessore della giunta Alfano - i Rangers potevano espletare il lavoro di guardia ambientale a Castelvetrano, se solo si fosse approvato il regolamento! Ci sono diversi volontari riconosciuti che avrebbero dato un importante contributo”.

EM