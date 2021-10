05/10/2021 15:05:00

Ecco dove si trovano gli autovelox in provincia di Trapani e in Sicilia. Come di consueto, ogni settimana è online sul sito della Polizia di Stato l'elenco delle postazioni degli autovelox nell'Isola fino a domenica 10 ottobre 2021.

La Polizia pubblica le tratte stradali dove sono operativi gli strumenti di controllo della velocità, giorno per giorno. PEr la sicurezza degli automobilisti, la Polizia lo fa invitando gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti di velocità e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto controllo, a maggiror ragione in autostrada, quasndo gli spazi d'arresto sono molto più ampi proprio in funzione della elevata velocità di marcia rispetto alle strade urbane.



La Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Cliccando qui potete leggere l'elenco completo delle postazioni degli autovelox.