Salemi, giro di vite contro chi abbandona i rifiuti. Diversi i cittadini sorpresi dalle telecamere

02/11/2021 22:00:00

E' un vero e proprio giro di vite contro chi abbandona i rifiuti a Salemi, quello che sta mettendo in campo l'amministrazione comunale. Sono tanti i cittadini beccati dalle telecamere di sorveglianza installate dal Comune e gestite dalla polizia municipale.

Nell'ultimo periodo sono diversi i cittadini sorpresi, in diverse zone periferiche della città, mentre scaricavano rifiuti e materiale di scarto di ogni genere.

Nonostante il sistema di raccolta differenziata abbia portato ottimi risultati, da quando nel 2016 ha avuto inizio a Salemi, ci sono ancora alcuni cittadini che non vogliono adeguarsi e che non rispettano le regole. Il target raggiunto del 76% di media di raccolta è sicuramente molto positivo, tanto da far assegnare al comune un premio da parte di Legambiente Sicilia per le alte percentuali raggiunte nell'ultimo anno.

Il sindaco Domenico Venuti: "C'è ancora una minoranza che non vuole rispettare le regole e continua a danneggiare l'ambiente. Il Comune non si fermerà e continueremo con i controlli e per questo abbiamo stanziato ventimila euro per l'acquisto di altre telecamere. Il servizio rifiuti funzione e le regole vanno rispettate".