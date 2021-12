Gestori senza green pass. Chiuso un bar a Petrosino e uno a Salemi

11/12/2021 11:32:00

I gestori di due bar, uno nel comune di Petrosino e uno a Salemi sono stati trovati senza green pass dai carabinieri. Proseguono i controlli dei militari dell'Arma in tutta la provincia al fine di garantire il rispetto della normativa di contenimento del Covid-19, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

In particolare nel corso dei controlli, una coppia di 32enni, titolari di un bar a Petrosino sono risultati sprovvisti di certificazione verde. Ad entrambi è stata comminata la sanzione amministrativa di 400 euro, inoltre, l’attività commerciale è stata sospesa per la durata di 5 giorni. Petrosino, tra l'altro, è il comune più no vax della provincia di Trapani, infatti, ha la percentuale più bassa di immunizzati. Il 71% dei cittadini è immunizzato contro il Covid19, quasi il 30% dei petrosileni, invece, non ha fatto nessuna dose di vaccino anti-Covid o non ha completato il ciclo vaccinale.

Anche a Salemi i carabinieri hanno accertato che il titolare di un bar era sprovvisto di green pass è per questo è stato sanzionato con la sospensione dell’attività e con una multa di 400 euro.

L’attività di controllo dei Carabinieri è stata svolta in linea con la pianificazione e gli indirizzi operativi forniti dal Prefetto secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Interno.