11/12/2021 10:35:00

Tanti i disagi dovuti al maltempo in provincia di Trapani con i Carabinieri del Comando Provinciale che stanno eseguendo diversi interventi di soccorso a causa delle conseguenze delle abbondanti piogge che nelle ultime ore stanno interessando il territorio.

A Marsala, in contrada Digerbato, una pattuglia di servizio è intervenuta per aiutare due donne che avevano paura di proseguire la marcia con la loro auto a causa della strada allagata.

Altri interventi sono in corso nei tratti di strada danneggiati, allagati o interessati dal fango, al fine di vigilare sulla viabilità come in località Alcamo Marina, sulla SS 187, dove nella notte si è verificato il crollo del ponte cd “San Bartolomeo”.