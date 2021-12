Marsala, un'indagine per capire lo stato della piscina comunale

28/12/2021 04:00:00

Un'indagine per verificare lo stato della piscina comunale di Marsala. E' cio che il comune ha chiesto e affidato alla ditta "Non solo Piscine".

La ditta che ha sede a Marsala dovrà occuparsi del "Servizio di indagine visiva e controllo generale dello stato attuale della Piscina Comunale". L'importo da sostenere per l'incarico affidato è € 150,00 più Iva.

La piscina attualmente non può ospitare corsi per via di una situazione generale disastrosa, dovuta alla mancanza di manutenzione. Il Comune ha perso tempo e solo qualche tempo fa ha chiesto indietro le chiavi ai gestori la Asd Blue Water, rappresentata da Aldo Giulitti, e la Società Aquasport, rappresentata da Fabrizio Rossi. Il loro incarico era comunque già scaduto a Settembre.

La piscina, come dicevamo, è in uno stato disastroso. Secondo stime del Comune ci vorranno diverse centinaia di migliaia di euro per rimetterla in sesto.

Intanto tra un contenzioso e un botta e risposta tra amministrazione ed ex gestori, che non vogliono assumersi responsabilità di cui non avevano competenza, la piscina utilizzata non solo per sport ma anche per motivi di salute, da disabili, ca chi ha subito un trauma e deve fare nuoto come riabilitazione, non può farlo.