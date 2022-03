Sono abusive. Sequestrate le case costruite a due passi dalla spiaggia di Marsala

04/03/2022 11:01:00

Sono abusive e sono state sequestrate le case realizzate, in poco tempo, nella zona balneare di Marsala, a due passi dalla spiaggia.



Il sequestro è stato effettuato dalla Polizia Municipale di Marsala, coordinata dalla Procura della Repubblica, e riguarda 5 immobili abusivi realizzati in contrada Fossarunza, in zona balneare, quasi tutti entro la fascia dei 150 metri dalla battigia. Immobili realizzati in una zona sottoposta a vincolo paesistico e in assenza delle prescritte autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche.

Gli immobili insistono su un'area estesa circa 2500 metri quadri, con volumi complessivi superiori ai mille metri cubi.



Avevamo parlato qualche giorno fa, infatti, su Tp24, di queste case prefabbricate, ma a tutti gli effetti “definitive”, realizzate a due passi dalla spiaggia, nonostante i divieti.



“Il vincolo del sequestro imposto sugli immobili è finalizzato ad evitare l'aggravamento delle conseguenze degli abusi - fanno sapere dal comando dela Polizia Municipale - e in particolar modo dell'impatto che gli stessi potrebbero assumere nei confronti dell'ambiente e del paesaggio per effetto del loro utilizzo”.



L'attività di monitoraggio da parte della Polizia Municipale coordinata dall'Autorità Giudiziaria, prosegue e "tende a contrastare ulteriori fenomeni di abusivismo edilizio che potrebbero compormettere il naturale assetto del territorio".