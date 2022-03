L'Algeria pronta a fornire più gas attraverso la Sicilia

09/03/2022 20:00:00

Affrontando il tema del conflitto in atto nell'Est d'Europa, l'ambasciatore d'Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria, che ha incontrato a Palazzo d'Orleans il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha confermato al governatore la volontà dell'Algeria di potenziare ulteriormente la fornitura di gas che, com'è noto, transita dall'Isola, qualora si rendesse necessaria a seguito delle sanzioni.

Lo rende noto la presidenza della Regione.



Musumeci ha ricevuto il diplomatico in visita ufficiale e nell'incontro, durato circa un'ora, è stata ribadita la necessità di consolidare i rapporti economici e culturali fra lo Stato del Nordafrica e l'Isola, con particolare riferimento all'agricoltura, all'energia, all'agroalimentare e al turismo.

Il gas algerino arriva già in Sicilia attraverso il gasdotto che passa dalla Tunisia e transita per il Mediterraneo approdando a Mazara del Vallo. Un gasdotto che adesso diventa strategico, come abbiamo raccontato su Tp24.