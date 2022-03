Mazara, un taglio netto ai pini di via monsignor Trapani

12/03/2022 13:00:00

Anche a Mazara, come a Marsala (potete leggere qui) un taglio netto agli alberi di pino, oggi diventanti troppo ingombranti, e così si procede con il taglio della pianta piuttosto che curarla. E' in corso, infatti, la rimozione dei pini sullo spartitraffico di via monsignor Costantino Trapani, dove dalla prossima settimana comincerà la realizzazione della pista ciclabile e la manutenzione stradale.

“Sono stati avviati ieri mattina i lavori di rimozione degli alberi presenti nello spartitraffico centrale di via mons. Costantino Trapani. Il taglio degli alberi è stato necessario per le problematiche ed i pericoli che le radici degli stessi alberi hanno provocato negli anni alla sede stradale rendendo inutili anche precedenti interventi manutentivi. La pista ciclabile avrà una lunghezza di circa 370 metri ma s’integrerà e collegherà con la grande pista ciclabile già finanziata e progettata che collegherà il lungomare con la zona Trasmazaro attraverso un ponte ciclo pedonale sul Mazaro”. Lo annuncia l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Michele Reina.

Il taglio degli alberi dello spartitraffico centrale viene effettuato a cura dell’impresa Pocorroba di Petrosino, a costo zero per le casse comunali, in quanto come contropartita l’impresa porterà via la legna.

“Purtroppo – sottolinea l’assessore Reina - per la stazza e la tipologia degli alberi di pino presenti nello spartitraffico non è stato possibile programmarne una ripiantumazione in altro luogo. La nostra amministrazione – prosegue Reina – non può però essere tacciata di scarsa sensibilità all’ambiente sia perché questo intervento era necessario per la sicurezza pubblica ma anche perché abbiamo avviato una serie di interventi di verde pubblico con piantumazione di alberi ed abbiamo programmato la realizzazione di ben due parchi urbani nella via Carlo Alberto Dalla Chiesa ed al lungomare oltre agli interventi all’Affacciata ed in altre zone della Città”.

Pista ciclabile: sarà l’impresa Lavoro Sud srl di Favara a realizzare la pista ciclabile nella parte centrale della via mons. Costantino Trapani, rimuovendo lo spartitraffico e le radici degli alberi tagliati. L’importo complessivo di aggiudicazione è di circa 117mila euro avendo l’impresa operato un ribasso d’asta del 25,47%. I lavori termineranno entro 90 giorni. La pista ciclabile avrà una lunghezza di circa 370 metri e si collegherà alla grande pista ciclabile già finanziata e progettata che collegherà il lungomare con la zona Trasmazaro attraverso un ponte ciclo pedonale sul Mazaro.

Manutenzione strada: la sistemazione ed il rifacimento del manto stradale della via Mons. Costantino Trapani verrà effettuata dall’impresa I.S.A.P. srl di Termini Imerese che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 30,69% per un importo di aggiudicazione di circa 37mila euro. Gli interventi termineranno entro 60 giorni. Responsabile unico del procedimento è il geometra Mario D’Agati, progettista il geometra Salvatore Ferrara.

*****

Sportello informativo Italia-Tunisia - Da martedì 15 marzo, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 sarà attivo presso il Civic Center (ex carcere mandamentale) di corso Vittorio Veneto, lo sportello informativo Italia-Tunisia che fornisce informazioni su opportunità di partnerariato e imprenditoriali nei settori della pesca, dell’agricoltura e dei servizi tra imprese italiane e tunisine. Lo sportello in collaborazione tra Confial Mazara e Delta Center verrà coordinato da Pietro Pace.

Ieri le attività di Delta Center e le iniziative per la promozione di imprese e collaborazioni Italia-Tunisia sono state illustrate nel corso di un seminario formativo all’auditorium Caruso da Sandro Fratini, presidente di Delta Center Tunisi e presidente di Com.It.Es Tunisia, Comitato degli italiani all’estero.

Nella giornata di ieri il presidente Fratini, accompagnato da Pietro Pace e Karim Kaabi ha incontrato nel collegio dei Gesuiti il vice sindaco Vito Billardello ed il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano, mentre oggi anche alla presenza del prof. Mohamed Alì Soualmia ha incontrato la seconda Commissione consiliare “Artiginatato, Agricoltura, Lavoro, Cooperazione e Sviluppo Economico”.