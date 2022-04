Dalla Regione arriva una pioggia di fondi per i Comuni siciliani 

06/04/2022 08:00:00

Da tre mesi Nello Musumeci ha iniziato il suo tour elettorale e si può dire di averlo cominciato a Marsala, dove ha promesso di finanziare il nuovo porto, visto che l’amministrazione Grillo non è stata in grado di fare un progetto nonostante avesse da un anno i fondi messi a disposizione dalla Regione.

Lo scorso fine settimana la giunta ha approvato la delibera che dà il via libera alla progettazione del porto Marsalese, e Musumeci pur di promuovere la sua azione politica, ha anche toppato con la pubblicazione di un progetto, che non è quello della Regione, ma quello che doveva realizzare la MYR, alla quale è stata ritirata la concessione. Si continuano a susseguire tutta una serie di delibere da parte di Musumeci con le quali stanno piovendo milioni nelle grasndi città come nei piccoli comuni siciliani. Con l’ultima la giunta ha stanziato 10 milioni e 198 mila euro che andranno a 35 Comuni per opere urbane. Ma vediamo alcune di queste opere finanziate: 10 mila euro ai Familiari vittime della strada per un monumento da realizzare ad Agrigento; 281 mila euro per il restauro dell’antico acquedotto Archi a Sambuca, 29 mila euro per il restauro del monumento dei caduti in guerra di Partinico; 9.900 euro per la chiesa di borgo Parrini; 50 mila euro per il parco giochi della villa comunale di Ciminna; 660 mila euro per il parco avventura a Novara di Sicilia; 10 mila euro per gli scavi archeologici a Tripi; un milione e 850 mila euro per l’illuminazione artistica di Tindari; un milione e 400 mila per il campanile della chiesa di Troina; 800 mila per la piazza Santa Maria a Burgio; 600 mila per la villa del Sole ad Agrigento e altrettanti per un nuovo parcheggio in città; 676 mila euro per le strade di Villabate.

Ed ancora sono 17 i nuovi per gli scarichi fognari in altrettante città: Saponara, San Fratello, Santa Lucia del Mela, Mineo, Acate, Ragusa, Enna, Porto Palo, Baucina, Campofelice di Roccella, Montelepre, Cattolica Eraclea, Licata, Lampedusa, Avola, Lipari, Mazara e Chiaramonte Gulfi. Sono 31 i milioni per risanare Pace del Mela per l’impianto di depurazione dell’area industriale. Ma Musumeci ha previsto anche dei fondi per gli allevatori e per gli agricoltori per l’aumento dei costi di produzione dovuto al caro carburanti e al caro energetico. E Musumeci per promuovere tutto ciò si è affidato, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, ad una campagna promozionale, comprando slot televisivi nazionali per 700 mila euro.