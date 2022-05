Notte di fuoco ad Erice: brucia la montagna 

05/05/2022 21:20:00

Notte di fuoco ad Erice: la montagna continua a bruciare. La prima tempesta di scirocco della stagione sta portando ancora una volta devastazione.

Il tutto avviene tra la paura dei residenti e le polemiche, tra chi attacca i piromani probabilmente autori dell'incendio, chi se la prende con la scarsa tutela del territorio che rende la montagna indifesa e chi critica l'intervento, inutile con questo vento, dei Canadair, peraltro molto costosi.

L'incendio, secondo i vigili del fuoco, è certamente di origine dolosa. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, sono avanzate in più punti anche se sono state in parte rallentate dai viali parafuoco. Nella zona sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Palermo e da Agrigento.

L'incendio è visibile da tante parti della provincia, e crea paura ed apprensione soprattutto a Trapani, come si vede dalle foto.