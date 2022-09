Meteo. Vento e pioggia in provincia di Trapani. Cade un palo a Marsala

28/09/2022 08:25:00

Meteo instabile in questi giorni in provincia di Trapani. Vento, pioggia e schiarite caratterizzano la giornata di oggi.

A Trapani si contano ancora i danni della bomba d'acqua di lunedì. A Marsala il forte vento ha abbattuto un palo dell'illuminazione in via Pascasino, nel centro della città. Come dicevamo sono giorni caratterizzati dall'instabilità. Ecco le previsioni per la provincia di Trapani.

Mercoledì, 28 settembre: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3375m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 29 settembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3351m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 30 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di venerdì la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4043m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.