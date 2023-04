07/04/2023 12:30:00

Si chiamava Giuseppe Chiarelli, l'uomo di 58 anni morto questa mattina a Marsala per un malore improvviso mentre si trovava in un panificio di via Garibaldi.

Chiarelli era molto conosciuto a Marsala, lavorava da anni all'ufficio postale di via Garibaldi, proprio a poche decine di metri da dove ha accusato il malore che lo ha stroncato. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La notizia ha portato incredulità e sconforto tra i dipendenti delle Poste.

Oggi l'ufficio postale rimarrà chiuso.