08/04/2023 09:10:00

Attenzione, c'è un lampione antico pericolante nella via XI Maggio. Lo segnala un lettore di TP24 inviandoci le foto allegate che vedete e che mostrano il lampione non proprio in buone condizioni, arrugginito e pendente e che rischia di cadere in strada.

Si trova all'altezza del civico 83, e sarebbe il caso di mettere immediatamente l'area in sicurezza e, soprattutto, toglierlo, prima che possa staccarsi completamente e cadere giù sui passanti.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it