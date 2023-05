I fatti del 19 Maggio: vittime e fango, paura in Vaticano, via libera al dl bollette

19/05/2023 07:12:00

Vediamo quali sono i principali fatti e le notizie in Italia e nel mondo di oggi, 19 Maggio 2023, ed i titoli dei quotidiani.

• Paura in Vaticano, automobilista impazzito forza un varco: i gendarmi sparano, arrestato un uomo di 40 anni

• Bankitalia boccia la tassa piatta: «È poco realistica»

• La Camera, con 199 sì e 129 no, dà il via libera al dl Bollette

• De Luca sfida la Schlein (e guarda a Renzi, vuole fondare un Terzo Polo del Sud)

• I russi lanciano missili e droni su tutta l’Ucraina, misterioso deragliamento di un treno in Crimea. Il capo della Wagner Prigožin accusa l’esercito regolare di essersi ritirato

• Secondo il sito Il Sismografo” Putin e Zelens’kjy avrebbero accettato colloqui separati con inviati del Vaticano. Non ci sono conferme ufficiali

• Militari ucraini saranno addestrati anche in Italia. Lo fa sapere il ministro Crosetto. Nel 2023 verranno spesi 1,31 miliardi per le missioni all’estero

• Gas in calo, ad Amsterdam torna sotto i 30 euro al Mwh

• In Abruzzo un giovane di 25 anni ha sparato allo zio e alla compagna di lui. Sono sopravvissuti

• A Palermo un ragazzino di 11 anni ha accoltellato un ragazzino di 14.

• Il Montana è il primo Stato americano a bandire TikTok. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Si attendono reazione da Pechino

• Deutsche Bank pagherà 75 milioni di dollari le vittime di Epstein. Il risarcimento chiuderà la causa collettiva intentata a New York

• A Cannes, in anteprima, Indiana Jones 5. Applausi per Harrison Ford, 80 anni

• L’Etna torna sotto osservazione. Possibili fontane di lava

• Europa League, la Roma e il Siviglia vanno in finale. Bayer Leverkusen e Juventus a casa

• Conference League, la Fiorentina ha battuto il Basilea 3 a 1, andrà in finale. Durante la partita, un tifoso viola ha accusato un malore

• Giro d’Italia, il tedesco Nico Denz vince la 12ª tappa. Geraint Thomas ancora maglia rosa

• Internazionali di Roma, Medvedev ha battuto Hanfmann, Tsitsipas ha sconfitto Coric. Si sfideranno domani

• Rafael Nadal salta il Roland Garros, il prossimo anno probabilmente sarà l’ultimo della sua carriera. La lesione all’ileopsoas della gamba sinistra non sta guarendo bene

• È morto l’attore Helmut Berger, compagno di vita e musa di Luchino Visconti. Aveva 78 anni

• Se n’è andato anche il regista Giorgio Ferrara, fratello di Giuliano Ferrara. Aveva 76 anni

Titoli

Corriere della Sera: Fango e vittime, paesi devastati

la Repubblica: Il disastro dei soldi mai spesi

La Stampa: Schlein boccia l’Autonomia / Ciriani: modifiche possibili

Il Sole 24 Ore: Tlc in crisi, Bt taglia 55 mila posti

Avvenire: Prove di riemersione

Il Messaggero: Alluvione, un esercito di sfollati

Il Giornale: Una condanna su 100 / Così si blocca l’Italia

Leggo: Dopo il diluvio le frane

Il Fatto: «La legge Bonaccini anti-consumo di suolo è riuscita ad aumentarlo»

Libero: Lo stupidologo

La Verità: Si nascondono dietro il clima per coprire la loro incuria

Il Mattino: «Danni per miliardi»

il Quotidiano del Sud: Action plan per la messa in sicurezza del territorio

il manifesto: Sommerso italiano

Domani: Vittime e fango in Emilia / Ma Meloni non riunisce il governo