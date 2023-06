Da oggi e fino a metà Luglio altre modifiche al traffico a Marsala. Ecco dove

12/06/2023 00:55:00

Altre modifiche alla circolazione stradale a Marsala per lavori in corso.

Con provvedimento della Polizia Municipale di Marsala, sono state disposte variazioni alla circolazione veicolare e alla sosta in alcuni tratti del Lungomare Mediterraneo. E ciò, a seguito della richiesta dell’impresa che sta eseguendo lavori di completamento della rete fognaria urbana.

In particolare da oggi, lunedì 12 giugno, e fino al prossimo 14 luglio - nella fascia oraria 7/17 - resterà chiuso al transito veicolare il tratto compreso tra l’incrocio con via Crispi e il successivo con via Noto. Da questo incrocio e fino a quello con via Forti Bonanno, è istituito un divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato con semaforo/movieri. Il senso unico continuerà anche fino all’incrocio con la via Lipari. L’Impresa esecutrice dei lavori ha l’obbligo di apporre la relativa segnaletica, sia cantieristica che di preavviso.

Continuano nel frattempo i lavori alla seconda pista ciclabile, nel centro città, con modifiche e disagi nel lungomare.