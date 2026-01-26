Sezioni
26/01/2026 14:33:00

Marsala: prende con l'auto una buca coperta d'acqua e scoppia lo pneumatico

Disavventura questa mattina per un cittadino Marsalese lungo la strada che collega via Salemi ad Amabilina. L’uomo, mentre era alla guida della propria auto, ha preso una profonda buca presente sull’asfalto: l’impatto ha provocato lo scoppio di uno pneumatico.

 

La buca, al momento del passaggio dell’auto, era completamente coperta d’acqua, rendendola di fatto invisibile e aumentando notevolmente il pericolo per gli automobilisti in transito.

 

Al momento non è ancora possibile quantificare l’entità dei danni al veicolo. Ma il cittadino e lettore di Tp24 nelle prossime ore presenterà denuncia ai vigili urbani, segnalando le condizioni pericolose della carreggiata.

 

Un episodio che riaccende l’attenzione sullo stato pietoso della strade cittadine (qui un approfondimento di Tp24 di qualche settimana fa).

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









