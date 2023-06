Gli orari dei bus estivi a Marsala (nessuna corsa dopo le 20)

13/06/2023 12:20:00

Il Comune di Marsala ha reso noto gli orari estivi dei bus urbani a Marsala.

Sono otto le linee urbane nei giorni feriali, con corse di andata e ritorno dall'Autostazione di Piazza Del Popolo per Torreggiano-Petrosino (linea 1), Ciancio-Ciavolo (2), Baglio Catalano (3), Sappusi-Mothia-Birgi- San Teodoro (4), Santo Padre delle Perriere (6), Granatello-Cutusio (7), Lidi Sud- Sibiliana (9) e Amabilina-Ospedale-Matarocco (linea 13).

Dal Comune dicono che sono state ampliate le fasce orarie di fruizione per entrambi i versanti del territorio, maggiormente popolati nei mesi estivi, e sono state Confermate anche le corse pomeridiane per i lidi nella giornata di Domenica, consentendo altresì sia di raggiungere gli imbarcaderi che un ritorno da Mozia al tramonto. Sono state aggiunte corse serali per il ritorno sia da Petrosino (percorrendo il litorale sud) che da Granatello (per il versante nord). Inoltre, sono stati predisposti collegamenti con il parcheggio comunale dello Stadio (linee 3, 13 e 7) che con quello del Lungomare-Salato (linea 4).

Resta il fatto che non esistono corse serali (il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, tentò tempo fa di eliminare anche le corse pomeridiane ....) e che l'ultimo bus è alle 20 e 05.

Qui tutti gli orari. Prego.

Trasporto Bus Marsala - Ora... by Redazione Tp24