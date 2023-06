Un altro incidente col trattore in provincia di Trapani. Ferito un agricoltore a Calatafimi

16/06/2023 10:44:00

Un altro incidente sul lavoro in provincia di Trapani. Prima ancora della tragedia di Buseto Palizzolo, dove un uomo è rimasto schiacciato dal trattore mentre lo stava riparando, un agricoltore di Calatafimi è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un terreno.

E' successo lunedì, in contrada Giubino. L'uomo, di 51 anni, stava arando il campo in una zona impervia quando ha perso il controllo del mezzo cingolato. L'agricoltore ha avuto il riflesso di buttarsi giù, mentre il trattore continuava la sua corsa. La caduta però gli ha provocato gravi lesioni su tutto il corpo, tant'è che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Alcamo. La prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita.