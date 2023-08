Il lungo ponte di Ferragosto. Le cose da sapere: i controlli, i musei aperti, e ... 

12/08/2023 06:00:00

Comincia oggi il lungo ponte di Ferragosto. Tp24, come sempre, non va in vacanza, e v accompagnerà con notizie sempre aggiornate e reportage anche in questi giorni. Per il resto, ecco quello che c'è da sapere in provincia di Trapani ed in Sicilia. Cliccando qui ci sono tutti gli appuntamenti dell'estate.

MUSEI E PARCHI APERTI. I musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura della Regione Siciliana resteranno aperti lunedì 14 e martedì 15 agosto. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Si sottolinea che quelle del 14 e 15 agosto non sono aperture gratuite.

PEPOLI. In ottemperanza alla disposizione del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana che prevede l’apertura dei luoghi regionali della cultura lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023, il Museo Pepoli eccezionalmente resterà aperto nelle giornate indicate nei consueti

orari di apertura:

- lunedì 14 agosto dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con ultimo ingresso ore 17,00

- martedì 15 agosto (giornata festiva) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 con ultimo ingresso ore 12,00

La consueta chiusura settimanale del lunedì viene rinviata a mercoledì 16 agosto 2023.

FORZE DELL'ORDINE IN CAMPO. E' scattata, nel Trapanese, l'operazione denominata Ferragosto sicuro. Con l'avvicinarsi della ricorrenza si è svolta, alla Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato oltre ai vertici delle Forze di Polizia anche il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Trapani e il Dirigente dell'Ufficio di Polizia Marittima ed Aerea di Trapani. Nel corso dell'incontro il Prefetto ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intensificare al massimo i servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica con il concorso anche delle Polizie Municipali durante il ponte di ferragosto e nei prossimi fine settimana specie nei luoghi di forte richiamo turistico e culturale, come musei e siti archeologici dove si prevede un maggiore afflusso di persone oltre che un più intenso flusso veicolare. I controlli di polizia dovranno essere finalizzati, oltre che, a prevenire episodi illeciti e contrastare la cosiddetta "criminalità diffusa" anche ad evitare la diffusione dei cosiddetti fenomeni di "malamovida" ovvero tutte quelle attività di disturbo che esulano dallo svago e contrastano con il mantenimento della quiete pubblica e con il diritto al riposo. A tal proposito in precedenti riunioni di Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica con i Sindaci era stata già concordata l'adozione di una ordinanza unica per tutti i comuni che prevede regole omogenee in tutto il territorio della provincia in merito ai limiti di orario per le emissioni sonore e per la vendita asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro, al fine di garantire, in primo luogo, la sicurezza pubblica nei luoghi di aggregazione a garanzia soprattutto delle fasce più giovani della popolazione che sono il principale motore della vita notturna ed evitare, nel contempo, che i giovani possano spostarsi da un comune all'altro alla ricerca di orari più prolungati di svago con gravi rischi per la loro sicurezza e incolumità durante gli spostamenti notturni e a tutela della quiete pubblica, del riposo notturno e non ultimo, di rispetto del territorio. Nei controlli verrà coinvolta anche la Polizia Postale per quanto concerne il monitoraggio del Web, soprattutto a fini preventivi e poter cogliere eventuali segnali e informazioni relative all'organizzazione ed all'allestimento di feste illegali non preventivamente comunicate. Il Prefetto, inoltre, ha richiamato la particolare attenzione del Dirigente dell'Ufficio di Polizia Marittima ed Aerea di Trapani in merito ai controlli in ambito portuale e, soprattutto, aeroportuale in considerazione dei disagi che sono derivati dalla temporanea inattività dell' aeroporto di Catania che ha implementato notevolmente il flussi dei passeggeri provenienti da paesi extraeuropei in transito dallo scalo di Trapani - Birgi, al fine di garantire la massima efficienza del traffico veicolare. Il Prefetto ha anche richiamato l'attenzione del Dirigente della Polizia Stradale al fine di potenziare i servizi di viabilità verso i luoghi di richiamo turistico e balneare nonché di ritrovo dei giovani a salvaguardia dell'incolumità degli utenti della strada. Infine, ai fini della prevenzione degli incidenti stradali e a maggiore tutela degli utenti della strada e, soprattutto, dei giovani è stata disposta una significativa intensificazione dei controlli straordinari, a cura della Polizia Stradale, volta a verificare sia il rispetto delle regole di guida e contrastare l'improprio utilizzo del telefono cellulare che per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e le possibili alterazioni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel corso dei servizi di viabilità verranno effettuati anche mirati controlli oltre che con l'ormai sperimentato "etilometro" per misurare la quantità di alcool nel sangue, anche utilizzando - alla presenza del sanitario della Polizia di Stato - il cosiddetto "drogometro", dispositivo che, al pari delletilometro, è in grado di rilevare in pochi minuti (tramite un test salivare) se sono state assunte di recente sostanze stupefacenti.

EGADI. Il Ferragosto alle Egadi è nelle piazze. Il 14 e 15 agosto sono in programma nelle tre isole dell'arcipelago tanti eventi per festeggiare insieme. “Sarà un Ferragosto all’insegna della musica e dell’allegria”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Le nostre piazze si trasformeranno in discoteche all’aperto per consentire a tutti di divertirsi e festeggiare. Si ascolterà musica e si ballerà fino a tarda notte”.

A Favignana lunedì 14 agosto, a partire dalle ore 22.30, appuntamento in Piazza Matrice con la Isaband, Salvo Saltimbal e, a seguire, il Dj set di RMC 101 con Dj Marietto, Maurizio Campo, Cristian Dell’Edera e Vittoria Abbenante. Martedì 15 agosto, alle 22.00, Rubina in concerto e a seguire Dj Set.

A Marettimo sabato 12 agosto alle 22.00, nell’area dello Scalo Nuovo, Concerto Tributo Laura Pausini con i “The Box 19”. Domenica 13 agosto, alla stessa ora, appuntamento con la “Cover band Power Flower”. Lunedì 14, a partire dalle ore 22.30, si attenderà il Ferragosto insieme con i dj di Radio 102, Alfredo Li Voti, Vincenzo Mazzara e Valerio Vox (vocalist). Martedì 15 agosto, a partire dalle ore 17.00, i festeggiamenti in onore di Maria SS di Trapani con la processione e la celebrazione della Santa messa all’aperto. Alle 22.30, nell’area dello Scalo Nuovo, spettacolo di cabaret con Antonio Pandolfo.

A Levanzo il 14 agosto alle ore 22.00, nell’area di Cala Dogana, il concerto dell’”Acustic in Quartet”.

Tanti appuntamenti per tutti e con tutti per una festa inclusiva all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

ALCAMO. Il Ferragosto è una data simbolo per i falò in spiaggia e quale momento per stare insieme e divertirsi. Al riguardo il Sindaco Domenico Surdi raccomanda caldamente di non accendere fuochi, non abbandonare rifiuti sulla spiaggia e trasportare legna. Dichiara il Primo Cittadino “l’arenile di Alcamo Marina è un luogo di pregio naturalistico e di sviluppo turistico che deve essere rispettato da tutti, non possiamo permettere l’abbandono di rifiuti e l’accensione di fuochi che possano arrecare danno alle persone e all’ambiente. Il divertimento e la voglia di stare insieme per godersi questo caldo momento estivo non devono essere assolutamente sviliti da comportamenti che feriscono il nostro territorio e le sue bellezze naturalistiche”.

MAZARA. ì Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, rende noto che, come comunicato dall’Ufficio Ambiente, martedì 15 agosto in quanto giornata festiva, non verrà effettuato il previsto servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti di carta e cartone, utenze domenstiche e non domestiche. Si invitano pertanto gli utenti a non esporre mastelli e contenitori di carta e cartone per la giornata di martedì e la nottata precedente. Si confida nella collaborazione della cittadinanza.

PONTE. Dato che lunedì è ponte, molti uffici pubblici hanno deciso di chiudere. Sono garantiti solo i servizi essenziali. Chissà vi venga in mente di rinnovare la patente giusto giusto lunedì ...