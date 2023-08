Marsala, che cos'è la schiuma puzzolente in mare tra Delfino e Sbocco?

17/08/2023 12:00:00

Che cos'è quella schiuma bianca in mare che preoccupa i bagnanti? Da più di 10 giorni nella zona che va dal Delfino fin dopo lo sbocco e il Lido Gazebo, il mare è pieno di questa sostanza che appare come una schiuma, sporca, maleodorante e sospetta.

E molti bagnanti, che non entrano per nulla sereni in acqua, si chiedono che cosa sia. Si tratta di scarichi di qualche imbarcazione o addirittura, cosa ben più grave di scarichi fognari abusivi, del resto non sono poche le case che si affacciano sul litorale ben al di là del limite dei 150 metri dalla battigia imposto dalla legge regionale 78 del 1976.

