I fatti del 6 Settembre: il video della strage, la maggioranza e la manovra, la cena di Giorgia

06/09/2023 07:23:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 6 Settembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• «Se arriva il treno, buttatevi da questa parte». Un video immortala gli ultimi sei minuti di vita dei cinque operai morti a Brandizzo e conferma le colpe di Antonio Massa e Andrea Gibin

• Oggi si terrà il vertice sulla manovra. I partiti chiedono 40 miliardi ma ce ne sono meno di 10. Tra le priorità del governo: cuneo, pensione e natalità



• Tutti a cena con Giorgia per serrare i ranghi di Fratelli d’Italia, tra una calamarata tricolore, un brasato di fassona e un tiramisù. Intanto Meloni cala nei sondaggi

• Europee, l’idea di abbassare la soglia di sbarramento dal 4 al 3% è morta prima di nascere

• Putin sostiene che l’ebreo Zelens’kyj si presta a «coprire la glorificazione del nazismo e coloro che hanno guidato l’Olocausto». Intanto Cuba s’infuria perché Mosca sta reclutando mercenari all’Avana

• L’Opec+ ha deciso di prolungare i tagli alla produzione di greggio fino alla fine dell’anno: un milione di barili da parte dell’Arabia Saudita, altri trecentomila dalla Russia. Questo significa aumento dei prezzi dei carburanti

• Amnistia e un accordo sulla Catalogna. Queste le richieste di Carles Puigdemont per appoggiare un governo Sánchez

• Maxi blitz a Caivano: in 400 per sequestrare 150 proiettili per kalashnikov, 44mila euro in contanti, 5 chili di sigarette e 28 grammi di cocaina

• Ad assassinare con 25 coltellate Raffaella Nappini è stato l’ex fidanzato Adil Harrati. Fermato all’alba di ieri mattina, ha confessato

• Catturato in Germania il latitante Valerio Salvatore Crivello. È stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Pietro Serpa

• La procura federale belga ha chiesto il carcere a vita per Salah Abdeslam e Mohamed Abrini, responsabili degli attentati terroristici di Bruxelles del 2016

• In Iran è stato arrestato lo zio di Mahsa Amini. Fra dieci giorni l’anniversario della morte della ragazza

• A Quarto, nel napoletano, un uomo ha dato fuoco alla sua vicina per un lenzuolo che gli dava impiccio. La donna è ricoverata in gravi condizioni





• Restano liberi i cuccioli dell’orsa Amarena. Sono in grado di provvedere a loro stessi

• A Venezia 8 minuti di applausi per Pietro Castellitto. Emmanuelle Béart rivela d’essere stata vittima di un incesto

• Il Fisco salva la Sampdoria. Sconto da 33 milioni di euro

• Caso Rubiales, la Federcalcio spagnola licenzia il ct della nazionale femminile Vilda

• Djoković da record. Con la vittoria su Fritz guadagna le semifinali degli Us Open e diventa il tennista ad averne centrate di più negli Slam: 47, una in più di Federer

• Us Open, Jannik Sinner è fuori. Ha perso, anche se a testa alta, contro Alexander Zverev

• Mondiali di basket, l’Italia è fuori. È stata stracciata dagli Usa 63-100

Titoli

Corriere della Sera: Il video choc della strage

la Repubblica: Il vertice della discordia

La Stampa: Tasse, la riforma in salita / serviranno dieci miliardi

Il Sole 24 Ore: Dagli istituti professionali agli Its: / ecco la riforma del ministro Valditara

Avvenire: Blitz ma non solo

Il Messaggero: Intesa sulla “Manovra sobria”

Il Giornale: Amato riapre pure / la strage di Bologna

Qn: Il governo studia un bonus benzina

Il Fatto: Uno su 100 ce la fa

Libero: La lotta alla camorra / indigna Pd e Saviano

La Verità: I documenti choc degli eco-teppisti / «Prepariamoci al salto di qualità»

Il Mattino: «Blitz a Caivano, primo passo»

il Quotidiano del Sud: Chiude il bancomat dell’Europa / E nessuno cerca il nuovo Delors

il manifesto: Vite / vendute

Domani: Meloni super pop, le spine di Schlein / la sfida per le europee è già iniziata