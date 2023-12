Marsala: lo stadio è finalmente agibile ma che fine farà la piscina?

13/12/2023 11:10:00

Il Comune di Marsala avvia la procedura per l'affidamento del campo di calcio di contrada Paolini e a breve si dovrebbe assegnare anche quello di contrada Strasatti. Per quel che riguarda lo Stadio municipale, finalmente è agibile dopo tanti rinvii e il grande imbarazzo per quanto accaduto a maggio con il torneo di rugby Millemete.

Per l'amministrazione si va verso il controllo degli impianti sportivi di Marsala. Il sindaco Massimo Grillo e l'assessore Ignazio Bilardello: “Il Lombardo Angotta è tornato ad ospitare incontri sportivi - e molto presto anche altri eventi - tutti con pubblico che potrà accedere sia in tribuna che in gradinata, per quasi 5 mila spettatori. Ma è solo il primo passo verso una riorganizzazione dell'impiantistica sportiva, che tiene conto anche delle strutture delle borgate”.

Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, d’intesa con la nuova dirigente Giovanna Basiricò e i competenti Uffici tecnici comunali si è stabilito di seguire un preciso cronoprogramma anche per l'affidamento degli altri impianti sportivi: PalaBellina, PalaSport e Stadio municipale.

Della piscina comunale, invece, non si sa assolutamente nulla su come e quando potrà essere sistemata. Sono tanti gli sportivi, ma anche persone che per motivi di salute hanno bisogno di fare nuoto e che, invece, sono costretti a fermarsi o a fare delle faticose e dispendiose trasferte a Trapani. Poi ci sono anche i bambini, che sono costretti a mettere i loro sogni e talenti in un cassetto e cambiare sport, perché la quinta città della Sicilia non è stata in grado di mantenere aperta un bene collettivo come una piscina pubblica.