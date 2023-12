Trapani dice "No" al deposito di rifiuti nucleari

13/12/2023 19:24:00

Trapani dice “No” alla realizzazione di un deposito per rifiuti nucleari. Il sindaco Giacomo Tranchida è stato categorico. La sua netta presa di posizione scaturisce dalla pubblicazione sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’elenco delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie nucleari, contenuto nella Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai). La Carta è stata elaborata da Sogin e Isin e individua 51 locazioni possibili. In Sicilia ci sono le aree di Segesta e Trapani.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della Carta, possono essere presentate le candidature a ospitare il deposito da parte di enti territoriali e strutture militari. Possono presentare candidature anche enti locali non indicati nella Cnai, chiedendo alla Sogin di rivalutare il loro territorio.